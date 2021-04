Bilist stoppet med sømmåtter: Kørte 14 kilometer i den forkerte retning på motorvej

I en sag om formodet vanvidskørsel fra Storebæltsbroen og ud på Sjælland er en 26-årig mand lørdag blevet varetægtsfængslet.

Retten i Næstved har fængslet manden frem til 21. april, oplyser en anklager ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Hændelsen udspillede sig lidt efter klokken fem lørdag morgen. Efter at have passeret betalingsanlægget ved Storebælt ved Korsør vendte bilisten og hans passager pludselig om.

Men bilen kørte cirka 14 kilometer i den forkerte retning, før den blev stoppet med sømmåtter ved Slagelse, oplyser anklager Mia Østergaard.

På grund af sin rolle som såkaldt spøgelsesbilist sigtes manden for at have bragt flere andre bilister i livsfare. Ifølge Vejdirektoratet er en spøgelsesbilist en bilist, der kører imod kørselsretningen på motorvejen.

I grundlovsforhøret har han dog nægtet sig skyldig i på hensynsløs måde at have udsat andre for fare, oplyser anklageren.

Netop en overtrædelse af denne bestemmelse i straffeloven kvalificerer opførslen som såkaldt vanvidskørsel i forhold til en lovændring, som blev vedtaget i februar.

Straffen kan øges med 50 procent i forhold til tidligere.

Fængslingen begrundes med, at manden på fri fod kan påvirke politiets videre efterforskning. Han har på stedet kæret afgørelsen til landsretten, oplyser anklageren.

I øvrigt har manden erkendt, at han stjal bilen på Fyn, og at han var påvirket af stoffer.

Politiet efterlyser fortsat vidner til kørslen.

»Vi har været i kontakt med to vidner, der begge har måttet undvige bilen, da den kom kørende«, sagde vagtchef Henrik Karlsen tidligt lørdag morgen.

ritzau