Bilist mister sin bil - kørte ind i politiet under politijagt

Politiet har beslaglagt en bil, efter at føreren lørdag aften kørte så hasarderet på Sydmotorvejen, at der ifølge politiet var tale om såkaldt vanvidskørsel.

Den foregik på motorvejen fra Stensved på Sydsjælland til Nordfalster, oplyser vagtchef Lars Westerweel fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Føreren kastede sig ifølge politiet ud i lovovertrædelserne, da han ikke ville efterkomme politiets forsøg på at stoppe ham. Undervejs påkørte flugtbilisten i øvrigt en af politiets patruljevogne.

En dommer i Retten i Næstved skal søndag afgøre, om der er grund til at varetægtsfængsle bilisten. Han ejer i øvrigt den bil, han kørte i.

Samme politikreds sigtede tidligt på morgenen lørdag en anden bilist for at opføre sig så groft i trafikken, at det kom ind under definitionen af vanvidskørsel.

Her var det en 26-årig mand, der over en strækning på godt 14 kilometer kørte mod færdselsretningen på motorvejen fra Storebæltsbroen til Slagelse.

Flere bilister foretog undvigemanøvrer for at undgå at blive påkørt, har politiet oplyst.

Lørdagens retsmøde endte med varetægtsfængsling.

ritzau