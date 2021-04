Seks skal blive i fængsel for bistand til terrorplaner

Der er tilstrækkelig med kød på politiets terrormistanke mod seks mænd og kvinder til, at de fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Ved Retten i Holbæk har dommer Kinna Eidem mandag bestemt, at de fire mænd og to kvinder skal blive bag tremmer foreløbig frem til 10. maj.

Retsmødet foregik for lukkede døre, men inden tilhørere og pressefolk blev bedt om at forlade retslokalet, blev de sigtede ført ind i retten og anbragt bag deres forsvarsadvokater i behørig coronaafstand.

Den ene kvinde græd. Hun ønskede at tale med en af tilhørerne, en anden kvinde. Men svaret fra de politifolk, der stod for bevogtningen var ved retsmødets begyndelse et nej.

Efter retsmødet fik kvinden dog lov til at give den anden kvinde et kram, efter at hun havde fået dommerens afgørelse om, at hun og de fem øvrige sigtede skal forblive fængslet foreløbig frem til 3. maj.

Hidtil ukendt sigtelse blev læst op

Anklager Kirsten Waage Jensen imødekom inden dørlukningen et ønske fra de fremmødte journalister om at læse sigtelsen mod de seks op. Sigtelsen har indtil videre ikke været offentlig kendt.

De seks er sigtet for at bistå syv andre sigtede i samme sag i forbindelse med planlægningen af en terrorhandling i form af manddrab begået med skydevåben og bomber i Danmark eller Tyskland.

I sagen er der ved ransagninger i Tyskland, Holbæk og Gentofte fundet en række effekter, som politiet bygger sin mistanke på. Blandt andet kilovis aluminiumspulver og svovlpulver samt en mobiltelefon ombygget til at virke som detonator.

Politiet har også fundet en pumpgun og en riffel med kikkertsigte samt ammunition og et Islamisk Stat-flag.

Sagen er delt i to: De seks, som blev fremstillet i retten mandag, hører til den del af sagen, som knytter sig til en adresse i Gentofte. De syv andre hører til den del af sagen, der er knyttet til to adresser i Holbæk.

I Holbæk-delen er to brødre fængslet. De er sagens omdrejningspunkt. Det er brødrene, som er sigtet for at planlægge et terroranslag. De øvrige i denne del af sagen er sigtet for at bistå brødrene.

De seks fra Gentofte-delen er sigtet for at have bistået samtlige sigtede fra Holbæk-delen. Hvordan det nærmere hænger sammen, er på grund af de lukkede døre i sagen uvist.

De lukkede døre betyder nemlig, at offentligheden ikke må få kendskab til de oplysninger, som politiets efterforskning har tilvejebragt, og som er blevet fremlagt i retten.

Efter retsmødet oplyste Kinna Eidem, at de seks er fængslet, fordi hun vurderer, at der er en såkaldt begrundet mistanke mod dem, og at det kan antages, at de på fri fod vil forstyrre politiets efterforskning.

Alle seks overvejer, om de vil kære afgørelsen om fængsling til Østre Landsret.

