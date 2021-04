Smitte lukker skoler i nord- og midtjyske sogne fra tirsdag

Automatisk oplæsning

I to sogne i Midtjylland og Nordjylland er smitten med coronavirus så høj, at skolerne lukker fra tirsdag. Det skriver TV Midtvest og TV2 Nord.

I Nordjylland gælder det Kollerup-Fjerritslev Sogn, som ligger i Jammerbugt Kommune. Det skriver TV2 Nord.

Nedlukningen vil berøre Fjerritslev Skole, Fjerritslev Gymnasium og SOSU Nords afdeling i Fjerritslev.

I den midtjyske by Herning er det Hedeager Sogn, der lukker. Nedlukningen her rammer Midtjyllands Kristne Friskole samt Talentklasserne på Sønderagerskolen. Det skriver TV Midtvest.

Som en del af genåbningen af Danmark har Folketingets Epidemiudvalg fastlagt en model for, hvornår kommuner skal pålægges en lokal nedlukning.

Modellen er trådt i kraft mandag. Den pålægger kommunerne at lukke for alle skoler, SFO’er og uddannelsesinstitutioner i kommunen eller på sogne-niveau. Det sker, når antallet af positive test krydser et bestemt niveau.

Tre kriterier for at lukke ned

Der er tre kriterier for, hvornår et sogn skulle lukke. Det ene er, når der over en uge er registreret det, der svarer til 400 positive test per 100.000 indbyggere i sognet.

Derudover skal der være registreret over 20 smittede i alt de seneste syv dage, ligesom positivprocenten skal være over to.

Nedlukning af sogne skal ophæves, når sognet en uge i træk har været under niveau for et af de tre parametre.

Kollerup-Fjerritslev Sogn nedlukkes midlertidigt, da incidenstallet - antal smittede per 100.000 indbyggere - i den del af Jammerbugt Kommune er over 585. Der er desuden 22 nye smittede i den seneste uge, og 2,5 procent af de testede er positive, skriver TV2 Nord.

Incidenstallet for Hedeager Sogn er lige nu på 963, skriver TV Midtvest. Det er 77 i hele kommunen. I den seneste uge har der været 44 smittede ud af 4600 indbyggere i sognet, skriver mediet.

