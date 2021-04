Messerschmidt trak sit eget forslag for at få tv-tid hos Clement

For DF-profilen Morten Messerschmidt var TV-eksponering i bedste sendetid vigtigere end at få behandlet sit eget folketingsforslag om et nyt forbud på fiskeriområdet.

Det stod klart torsdag i sidste uge, da partiernes fiskeriordførere var trommet sammen i folketingssalen for at behandle et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at indføre et totalforbud mod fiskeri med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen.

Morten Messerschmidt stod øverst på listen blandt seks folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti, der ifølge forslaget ville pålægge »regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremlægge lovforslag om forbud mod benyttelse af bomtrawl efter demersale arter« i de to farvande på grund af redskabstypens »katastrofale skader på havbundens miljø, flora, fauna og lokalt dansk fiskeri«.

Debatten var sidste punkt på dagsordenen 8. april med forventet sluttidspunkt kl. 23, men blev aldrig til noget.

Klokken 18.28, undervejs i en debat om en undersøgelse af afviklingen af minkerhvervet, meddelte Folketingets anden næstformand, Pia Kjærsgaard (DF), at Messerschmidt havde ønsket at trække sit forslag om bomtrawl tilbage. Kjærsgaard spurgte, om andre partier ønskede at overtage forslaget. Da ingen meldte sig, konstaterede hun, at forslaget var trukket.