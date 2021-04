Danske Patienter om frivillig AZ-vaccine: »Det er ens egen risikovillighed oppe mod ens samfundsansvar«

Onsdag kom det frem, at Danmark som det første land dropper AstraZeneca-vaccinen som en del af vaccinationsprogrammet.

En del borgere vil dog gerne tage imod en vaccine fra AstraZeneca, selvom Sundhedsstyrelsen har droppet den.

Inden dagens forhandlinger om den yderligere genåbning, fortalte Magnus Heunicke (S), at han havde bedt Sundhedsstyrelsen om et oplæg for, hvordan AstraZeneca-vaccinen muligvis kunne tilbydes de borgere, der gerne frivilligt vil tage imod den.

Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger, ser forslaget som meget »dilemmafyldt«, men kalder det også »fornuftigt«, at man får sundhedsmyndighederne til at undersøge, om man kan benytte nogle af de mange vacciner på frivillig basis til dem, der ønsker det. Sålænge man har myndighedernes opbakning.