Vaccinationscentrene smider dagligt doser direkte i skraldespanden

Hver dag smider de danske vaccinationscentre, hvad der svarer til flere hele doser, direkte ud i skraldespanden. Det sker fordi, der stadig er sjatter tilbage i hvert hætteglas, efter alle seks vaccinedoser er trukket op og givet ud.

Sådan lyder det onsdag morgen i P1, hvor vaccinationsledere i Randers og København fortæller, at man vil kunne tilbyde endnu flere vaccinationer, hvis man må samle resterne til fulde vaccinedoser.

Som det er nu, må sundhedspersonalet ude i centrene nemlig ikke blande indholdet fra flere forskellige hætteglas, og det undrer dem, der står og udfører arbejdet.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen nu undersøge muligheden for at kunne mikse indholdet fra to glas.

Leder i vaccinationscentret i Randers, Bent Windelborg Nielsen fortæller, at de dagligt vil kunne vaccinere omkring 70 personer mere, hvis man udnyttede alle rester.

»Der er cirka en halv dosis ekstra i hvert glas, som sikkerhed for at man altid kan trække de seks doser op, og den halve dosis smider vi i øjeblikket bare i skraldespanden, men hvis vi måtte tage den halve dosis på to hætteglas, så kunne vi få en ekstra vaccine«, fortæller Bent Windelborg Nielsen til DR.

Hver en dråbe skal udnyttes

Det betyder, at man ved at udnytte hele vaccinemængden i hætteglassene vil kunne vaccinere 13 personer i stedet for 12, som man gør i dag.

Til Politiken uddyber Bent Windelborg Nielsen, at det er dumt ikke at bruge de doser, man har til rådighed. For øjeblikket bliver omkring 840 personer vaccineret i vaccinationscentret i Randers, og det er knap halvdelen af, hvor mange de egentlig har plads til.

»Vi udnytter lige nu ikke vores fulde vaccinekapacitet, fordi der ikke er doser nok, så det er vigtigt, at vi benytter alle vaccinemuligheder, vi har til rådighed, og det gør vi ikke lige nu«.

Sundhedsstyrelsen har indtil videre afvist, at man må blande indhold fra to glas, da det vil gøre det vanskeligere at opspore doserne ved alvorlige bivirkninger, men de meddeler, at de vil se på sagen igen. Og Bent Windelborg Nielsen understreger, at man skal holde styr på, hvilke doser der blandes, så man sørger for at de kommer fra samme batch og samme produktionsdag.

Han påpeger også overfor DR, at dem, der trækker vaccinerne op, er erfarne folk, der er vant til at arbejde rent og sterilt, så i den praktiske verden ser de ikke nogen øget infektionsrisiko ved at blande rester fra to glas.

I januar blev produktinformationen for Pfizer/BioNTech-vaccinen opdateret, da det i praksis hurtigt viste sig, at man kunne trække seks og ikke fem doser ud af hvert hætteglas, som producenten ellers havde formuleret.

Politiken arbejder i øjeblikket på en uddybende kommentar fra Sundhedsstyrelsen.