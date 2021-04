Politiet løslader seks personer i terrorsag fra Holbæk – men de er fortsat sigtet

Politiet løslader torsdag seks personer, som er sigtet i terrorsag fra Holbæk med tråde til udlandet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Advokat Peter Secher repræsenterer en af de nu løsladte mænd, som siden begyndelsen af februar har siddet varetægtsfængslet på baggrund af en sigtelse om medvirken til terrorplaner i Danmark eller Tyskland.

»Politiet fik min klient fængslet på et særdeles spinkelt grundlag. Efterforskningen har siden vendt hver en sten i min klients liv, og jeg er lettet over, at det endelig er lykkedes os at overbevise politiet om, at han er uskyldig«, siger Peter Secher i en mail til Ritzau.

»Jeg er på den anden side ærgerlig over, at han har været fængslet. Især i en terrorsag, for der er intet, han tager større afstand fra«, lyder det fra Peter Secher.

Det er fem mænd og en kvinde, der nu bliver løsladt. De er fortsat sigtet.

Sagens omdrejningspunkt er to brødre. De er mistænkt for at ville begå et terrorangreb i Danmark eller Tyskland. Mistanken bygger politiet blandt andet på flere fund.

For eksempel er der fundet kemikalier i form af aluminium og svovl i pulverform. Der er også fundet krudt. Og så er der fundet en pumpgun og en riffel med kikkertsigte.

Derudover har politiet fundet en mobiltelefon, der var ombygget, så den kunne virke som detonator. Og der er fundet et Islamisk Stat-flag.

Brødrene har forbindelse til adresser i Holbæk i Danmark og Dessau i Tyskland. Deres forældre og tre andre er også fængslet i den ene del af sagen.

Dagen efter anholdelsen af brødrene blev fire syriske søskende med tilknytning til Gentofte anholdt. En søn til en af dem blev også anholdt. Det samme blev de to brødres lillesøster, som er gift med en af de fire.

Det er denne gruppe på seks personer, som ikke længere skal sidde fængslet.

ritzau