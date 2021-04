Erhvervsklub overførte over 200.000 til Britt Bager: »Dem, som gerne vil have fat i vores pengekasse, er da nødt til at gøre deres hoser grønne over for os«

Langt flere politikere har modtaget penge fra de omstridte politiske erhvervsklubber forud for det seneste valg: Antallet af erhvervsklubber og pengeindsamlingsforeninger er blevet flerdoblet op til folketingsvalget. Mindst 27 af denne type foreninger, som opbygger tætte netværk til fremtrædende politikere, gav store beløb til politikeres valgkampe ved det seneste valg. Ved 2015-valget blev der kun indberettet 5 af denne type foreninger til myndighederne.

Klubberne er i mange tilfælde omgærdet af stort hemmelighedskræmmeri. Listen over betalende medlemmer er hemmelige, i nogle tilfælde er de oprettet på adresser, hvor ingen kender til dem, og det er de færreste, som ønsker at fortælle, hvor mange penge klubberne har overført til politikernes valgkampe.

Flest Venstre-folk modtager penge fra de omdiskuterede klubber,men fænomenet har også spredt sig ind i Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Ofte giver klubberne en særlig adgang til møder med profilerede politikere på Christiansborg. Det gælder eksempelvis erhvervsklubben Djurslands Borgerlige-Liberale Erhvervsklub, som ifølge klubbens formand overførte på »den rigtige side af 200.000« kroner til Britt Bager (K). Formanden for klubben, advokat Jørgen Steffensen, mener, at erhvervsklubben har fået fremmet flere af sine politiske ønsker efter donationen og fortæller, at de har fået opbygget en relation, hvor Britt Bager med mellemrum orienterer klubbens medlemmer om aktuelle forhandlinger.

»Dem, som stiller op som kandidater her i området, og som gerne vil have fat i vores pengekasse, de er da nødt til at gøre deres hoser grønne over for os«, siger Jørgen Steffensen. Han mener, at erhvervsklubben har givet medlemmerne bedre adgang til Britt Bager.