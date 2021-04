Kæmpe nederlag for Danmark: Engelsk dommer afviser milliardsag om udbyttesvindel

London er formentlig det dyreste sted i verden at føre retssag. Det har Skattestyrelsen gjort i tre år mod flere end 100 sagsøgte, som styrelsen mener har del i ansvaret for den formodede svindel med udbytteskat for mindst 12,7 milliarder kroner. En sag, som kendere i London har vurderet, kan blive den mest omfattende sag i engelsk retshistorie.

Men måske kommer det aldrig så langt: Efter tre år og umådelige, foreløbig uopgjorte, sagsomkostninger, har dommer Andrew Baker i High Court netop afgjort, at Skattestyrelsens sag skal afvises. Sagen er, vurderer dommer Baker, staten Danmarks forsøg på at bruge engelske domstole til at opkræve skatter, og det må engelske domstole ikke bruges til. Det siger en 300 år gammel regel i engelsk ret, the revenue rule.

Sagen kort Sagerne om udbytteskat Skattestyrelsen har lagt sagt en mod 545 personer og selskaber i otte lande, i forsøget på at få så mange som muligt tilbage af de mindst 12,7 milliarder kroner, som statskassen mistede i den formodede svindel med udbytteskat fra 2012 til 2015. Danmark har allerede brugt en milliard kroner i advokatomkostninger på sagen, og den samlede pris ventes at overstige 2,4 milliarder kroner. Den største af de mange sager føres i England mod flere end 100 sagsøgte. Her har dommeren efter tre års forløb netop afvist at lade sagen fortsætte, fordi den efter engelsk lov er et misbrug af engelske domstole. Skattestyrelsen vil anke afgørelsen, som – hvis den står fast – kan få betydning for Skattestyrelsens tilsvarende sager i USA, Malaysia og Canada. Sideløbende med de civile erstatningssager har Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet rejst tiltale mod foreløbig otte personer for groft bedrageri efter straffeloven. Vis mere

I en afgørelse, som er offentliggjort tirsdag formiddag, afviser dommer Baker den omfattende sag, som er et forsøg på at få milliarder fra det formodede svindelnummer tilbage til den danske statskasse.

»SKATs krav mod ansøgerne om refusion af udbytteskat om, at refusionen skal betales tilbage, er i det væsentlige et krav om skat. Sådanne krav har ingen adgang til denne ret«, skriver dommer Andrew Baker i den 58 sider lange afgørelse.

Skattestyrelsen har allerede meddelt, at afgørelsen vil blive anket. Men uanset hvordan ankesagen falder ud, får tirsdagens nederlag til Skattestyrelsen konsekvenser, fordi den under alle omstændigheder forventes at forsinke sagen og gøre den endnu dyrere i sagsomkostninger, uanset om anken går via den engelske appeldomstol, eller direkte til den højeste engelske retsinstans, Supreme Court.

Kan vælte sager i andre lande

Ender Skattestyrelsen med også at lide nederlag i ankesagen, får det meget omfattende konsekvenser for det ekstremt omfattende retsopgør om den formodede svindel med udbytteskat, som Skattestyrelsen har kørende: Stævninger mod 545 personer og selskaber i otte lande med omkostninger, som inden afgørelsen i London skønnes at løbe op i mere end 2,4 milliarder kroner.

For det første vil en endegyldig afvisning naturligt betyde, at Skattestyrelsen kan blive pålagt at betale hele eller dele af modparternes advokatregninger og andre omkostninger i forbindelse med sagen. Med flere end 100 modparter kan der blive tale om store, trecifrede millionbeløb. En del af de sagsøgte kan også have grund til at søge erstatning fra Skattestyrelsen for tab, de kan have lidt på grund af stævningen fra Danmark.

Og ikke mindst kan en endelig afvisning af sagen i England, skulle det ende sådan, brede sig til andre lande: Det andet gigantiske retsopgør om udbyttesagen, ud over retssagen i London, foregår i USA, som også har en revenue rule. Den er for længst bragt på banen af Skattestyrelsens mange modparter i sagen i New York, også der med krav om, at hele sagen skal afvises, fordi den er den danske stats slet skjulte forsøg på at opkræve skatter via amerikanske domstole.

Her udsatte dommer Lewis Kaplan spørgsmålet om afvisning eller ej til parterne er færdige med at fremlægge sagens fakta.

Revenue rule gælder også i mindst to andre af de i alt otte lande, hvor Skattestyrelsen fører retssager, nemlig Malaysia og Canada, så også her risikerer Skattestyrelsen at domstolene afviser sagerne.

Politiken arbejder på at få kommentarer til afgørelsen i London fra blandt andre skatteminister Morten Bødskov (S) og Skattestyrelsen.

(Opdateres)