København Zoo opgiver pandaparring for i år

Endnu en gang er København Zoo nødt til at kaste håndklædet i ringen, hvad angår parringen af de to pandaer, som den zoologiske have har lånt af Kina, Xing Er og Mao Sun.

Hunnen, Mao Sun, bød sig ellers rigeligt til ved Xing Er, men han var mere interesseret i at spise bambus.

Mandag eftermiddag er hunnens brunst begyndt at klinge af, og derfor har dyrlægerne adskilt pandaerne.

Der bliver dermed heller ingen pandaparring i 2021, oplyser den zoologiske haves zoologiske direktør, Mads Bertelsen.

»Nu er de gået hver til sit, og der vil de ligesom ude i naturen holde sig for sig selv«, siger han.

Pandaer er notorisk svære at få til at parre sig - vinduet for en parring er kun en lille håndfuld dage om året, når dagene begynder at blive mere solrige.

»Det her famøse korte åbne vindue, hvor hunnen er i brunst, er lige lukket her for et par timer siden«, siger Mads Bertelsen mandag eftermiddag.

Derfor må København Zoo nu vente endnu et år, før dyrlægerne forsøger at få pandaerne til at parre sig på ny. Og der er ingen garanti for, at den zoologiske have har heldet med sig næste år.

Vil ikke afvise kunstig befrugtning med tiden

Pandaerne er så svære at parre, at man flere steder i verden benytter sig af kunstig befrugtning for at gøre hunnen drægtig.

Det er København Zoo heller ikke afvisende over for at overveje med tiden. Det er dog stadig for tidligt, mener Mads Bertelsen.

»Foreløbig er begge dyr ganske unge. Hunnen (Mao Sun, red.) er seks år gammel, og hannen (Xing Er, red.) er syv år gammel, og det er kun anden gang, at de forsøger sig med det her«, siger han og tilføjer:

»Det er nok ikke så uventet, at det er gået, som det er gået«.

De to pandaer har det ifølge Mads Bertelsen godt, om end de er lidt trætte efter et par udmattende dage med parringsforsøget.

»Pandaer har ikke det store aktivitetsniveau, fordi de har så lidt energi fra det, som de spiser«, siger han.

»Men alt er godt, og de har ikke lidt nogen skade«.

