Likes på Facebook bliver brugt i retssager mod coronademonstranter

Fire eksempler

To likes til MIB

23-årig mand fra Svendborg. Uddannet politikadet, studerende, dom 16. marts: 1 år og 3 måneder for stenkast.

Af dommen fremgår det blandt andet, at retten efter tiltaltes egen forklaring lægger til grund, at han var bekendt med, at der var tale om en demonstration mod coronarestriktionerne, og at han vidste, at Men In Black (MIB) var aktivister og var imod epidemiloven.

Efter politiets undersøgelse af hans netaktiviteter 1. marts 2021 findes det bevist, at tiltalte på Facebook likede to opslag af henholdsvis 24. december 2020 og 7. januar 2021 fra gruppen Men In Black, Danmark.





Et like til traktordemo

28-årig mand fra Sønderborg. Slagter, dom 8. april: 1 år og 3 måneder for affyring af såkaldt bomberør.

Af dommen fremgår det blandt andet, at han deltog i en demonstration, der havde til formål at protestere mod coronarestriktioner. Han havde på Facebook liket foreningen Men In Black, Danmark, som tiltalte havde kendskab til fra Facebook. Han var tidligere taget til København for at deltage i en lignende demonstration.

I retten forklarede han blandt andet, at han var engageret i minksagen og havde deltaget i traktordemonstrationen ved Christiansborg og havde liket en invitation på Facebook. Han havde også liket politiet.

Han liker også katte

39-årig mand fra København. Stilladsarbejder, dom 8. april: 1 år og 4 måneder for affyring af kanonslag.

Af dommen fremgår det blandt andet, at tiltalte blev forevist et print fra Men in Blacks facebookside og visning af likes. Han forklarede, at han godt kunne se, at han havde liket noget, men kunne ikke huske, at han havde liket et opslag fra 24. december 2020. Tiltalte blev foreholdt et opslag af 19. december. Han forklarede, at han ikke kunne se, om han havde liket opslaget, men det skulle nok passe. Han bekræftede, at han er medlem af gruppen Folkebevægelsen for Frihed.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han ikke gør sig dybere tanker om det, han liker på Facebook. Det kan være alt muligt, opslag med hunde og katte eller noget fra en ven.

Har delt avisartikler

33-årig man fra Skive. Hf-studerende, dom 21. april: 1 år og 3 måneder for kast af 2 øldåser.

I retten fremlagde anklageren blandt andet et skærmbillede af en Men In Black-video, hvor tiltalte skriver »ja tak«.

Anklagemyndigheden beviste, at den 33-årige havde delt en artikel fra Berlingske, en graf fra Sundhedsstyrelsen og en advarsel af 8. september fra sundhedsmyndighederne.

Yderligere var der likes af en artikel fra B.T., hvor en sundhedsprofessor »advarer mod panik«, en artikel fra Information om, at corona »ikke er værre end hård influenza«, og en artikel fra Politiken om færre coronarelaterede dødsfald.

Politiet havde været på Instagram, men ikke fundet noget relevant.

