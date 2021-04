DJØF-formand: »I den virkelige verden er det ikke altid lige nemt at se, hvornår noget er klart ulovligt eller ej«

Mandag landede Instrukskommissionens seneste og sidste delberetning om, hvad der er op og ned i sagen om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs ageren, da hun i sin ministerperiode gav en ulovlig ordre om adskillelse af asylpar, hvor den ene part var under 18.

Støjbergs instruks har kommissionen allerede kendt for klart ulovlig. Mandag stod hendes tidligere topembedsmænd for skud. Kommissionen retter en skarp kritik af fem af de involverede embedsmænd. De har simpelthen ikke gjort nok for at stoppe Støjbergs ulovlige ordre.

Og den kritik kan få store følger for fremtidens embedsmænd. Det mener professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet.

»Selv om beretningen presser de fem embedsmænd, kan det være godt nyt for embedsværket på den lange bane. For man kan sige, at det også giver dem en klarere beskyttelse. For fremtiden kan embedsfolk sige: Kære minister, vi er nødt til at være ekstra genstridige her, for ellers kan vores egen karriere være slut. Bare se, hvad Instrukskommissionen sagde«, siger Gøtze.

Men for formanden for embedsmændenes faglige organisation, DJØF, Henning Thiesen, er det for tidligt at spå om fremtiden.