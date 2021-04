Folketinget ophæver immuniteten for Messerschmidt

Et enigt Folketinget har tirsdag vedtaget at ophæve immuniteten for Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt.

Grundlovens paragraf 57 siger, at intet medlem af Folketinget kan tiltales eller fængsles uden Folketingets accept. Dermed har medlemmer immunitet - med mindre altså Folketinget ophæver den.

Anklagemyndigheden vil gerne tiltale Morten Messerschmidt for misbrug og dokumentfalsk i den såkaldte Meld- og Feld-sag om mulig misbrug af midler fra EU.

Anklagemyndigheden vil tiltale Messerschmidt for misbrug af 98.835 EU-støttekroner i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Derfor skulle Folketinget tirsdag tage stilling til et beslutningsforslag fra Folketingets udvalg for forretningsorden, der foreslog at ophæve Messerschmidts immunitet.

Det blev vedtaget med 96 stemmer for og 0 imod.

For to uger siden erklærede Morten Messerschmidt selv til Politiken:

»Jeg er den første, der stemmer for at ophæve min immunitet«.

Han nægter sig skyldig i anklagerne mod sig.

Forventet udvikling

Det er langt fra usædvanligt, at Folketinget indvilliger i at ophæve immuniteten for medlemmer. Det er sket mere end 40 gange.

Derfor var det på forhånd ventet at være en formsag.

SØIK, der også er kendt som Bagmandspolitiet, har udformet et udkast til et anklageskrift. Det er på baggrund af dette udkast, at Folketinget har accepteret en tiltale mod Morten Messerschmidt.

Messerschmidt er – udover anklagen om at have misbrugt de næsten 100.000 EU-støttekroner – anklaget for dokumentfalsk.

Det skyldes, at han i forbindelse med sommergruppemødet skulle have gjort brug af en falsk ’service provider-kontrakt’ med Color Hotel Skagen, hvor mødet blev afholdt.

Ifølge anklageskriftet har politikeren fået Dansk Folkepartis administrationschef til at skrive under på kontrakten, som om hun var ledende medarbejder på hotellet.

De falske dokumenter er desuden – ifølge anklagen – brugt som dokumentation over for EU, således at pengene ikke skulle betales tilbage.

