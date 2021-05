Flere lande vil bremse truslen fra Kinas rekruttering af forskere

Kinas rekruttering af topforskere vækker i stigende grad bekymring i udlandet. Både USA, Australien, Canada og Japan har igangsat undersøgelser eller iværksat tiltag, som skal begrænse Kinas indflydelse.

Flere af landene nævner specifikt Kinas rekrutteringsprogram ’1.000 Talenter’ som en trussel. Blandt andet advarer den canadiske efterretningstjeneste CSIS ifølge The Globe and Mail om, at 1.000 Talenter er et af flere programmer, som »fjendtlige stater« bruger til at anskaffe sig følsom teknologi og viden fra vesten.