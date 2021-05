Interview med S-ordføreren: Vil du selv tage en skrottet vaccine? Hvad hvis folk dør af bivirkninger?

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, medgiver, at politikerne principielt kan siges at have en del af ansvaret, hvis folk skulle ende med at dø af bivirkninger fra skrottede vacciner, som snart gives fri.