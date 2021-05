Borgere i Thyborøn skulle lukke vinduer for farlig røg

Automatisk oplæsning

I fem timer onsdag blev en række borgere i Thyborøn opfordret til at holde sig inden døre og lukke alle vinduer.

Onsdag formiddag fik politiet en anmeldelse om brand på et skib i havnen, og røgen fra stedet viste sig at være sundhedsskadelig, og det var baggrunden for meldingen om at gå indenfor.

Faren er onsdag aften drevet over, og opfordringen er derfor droppet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse kort før klokken 20.

Røgen kom fra et skib, der var under opbygning, og politiet beretter, at branden formentlig opstod i forbindelse med noget arbejde på skibet.

»Ingen besætningsmedlemmer eller håndværkere på skibet er kommet til skade i forbindelse med branden«, skriver politiet i meddelelsen.

Opsøg lægen ved hovedpine og andre gener

Arbejdstilsynet og Havarikommissionen er blevet orienteret om ulykken, så de kan undersøge, hvad der er sket, og om alle regler er blevet overholdt.

Opfordringen om at gå indenfor gjaldt borgere i området, der afgrænses af Jagtvej i nord, Drejøvej i syd samt Læsøvej i vest.

Politiet gentager, at hvis man har indåndet røgen og efterfølgende får hovedpine eller andre gener, bør man opsøge sin læge.

Der er onsdag aften stadig efterslukning af branden. Brandstedet vil desuden være afspærret, til der er foretaget undersøgelser af stedet. Det kan tage flere dage, oplyser politiet.

