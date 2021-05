Sommeren er lig med baby-boom, men nyuddannede jordemødre nægter at træde til

22.juni bliver et nyt kuld jordemødre uddannet fra Københavns Professionshøjskole, men 22 ud af 38 af eleverne vil ikke takke ja til et job på en af hovedstadens fødeafdelinger. De har skrevet under på en erklæring om, at de ikke vil takke ja til nye ansættelser, før politikerne på Christiansborg har lovet dem markant højere løn.

Protesten kan mærkes på fødegangene, hvor langt færre ansøgninger tikker ind.

»Vi har ansat nogle, men slet ikke nok i forhold til, hvad vi kunne tænke os«, siger Dorte Dahl, der er chefjordemoder på fødeafdelingen ved Hvidovre Hospital.

En fjerdedel af den danske jordemoderstand – i alt 1.085 jordemødre og jordemoderstuderende – har siden april underskrevet erklæringen. De vil have sløjfet Tjenestemandsreformen fra 1969 og en bedre løn til jordemødrene og de offentlig ansatte i andre traditionelle kvindefag.