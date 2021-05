Regioner kræver 2,1 milliard ekstra til at drive sundhedsvæsen

Når Danske Regioner skal forhandle økonomi med regeringen, har regionerne et krav om 2,1 milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet med.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

Ifølge regionerne vil flere ældre, stigende medicinudgifter og nye behandlingstilbud øge behovet for flere ressourcer.

Også coronapandemien har lagt et pres på sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, i meddelelsen.

Så hvis der også efter covid-19 skal være et sundhedsvæsen, som skal kunne tilbyde patienterne behandling i verdensklasse, kræver det investeringer fra regeringen nu og her Stephanie Lose

»Så hvis der også efter covid-19 skal være et sundhedsvæsen, som skal kunne tilbyde patienterne behandling i verdensklasse, kræver det investeringer fra regeringen nu og her«, lyder det.

Forhandlinger begynder om en uge

Sidste års økonomiaftale tilførte regionerne og sundhedsvæsenet 3,1 milliard kroner til at dække de ekstra udgifter, der er opstået i forbindelse med coronakrisen.

»Det er godt, at vi får betalt vores coronaregninger, men der er også meget andet i sundhedsvæsenet, der presser sig på«.

»Ved forhandlingerne vil vi derfor have fuldt fokus på at sikre holdbare økonomiske rammer til at løse de mange andre opgaver, der ligger foran os«, udtaler Lose.

Med økonomiaftalen blev der også givet 1,3 milliarder kroner til generel drift.

Ifølge Danske Regioner viser beregninger fra Finansministeriet, at regionerne har brug for mindst en milliard kroner ekstra årligt alene for at opretholde status quo i sundhedsvæsenet, når antallet af ældre vokser.

Men også udgifterne til medicin er steget over en årrække, skriver regionerne. Desuden vokser listen over nye og forbedrede behandlingstilbud.

Forhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen begynder 17. maj.

