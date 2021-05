S-borgmester advarer partifæller: Vi må ikke gentage fortidens dumheder

»Vi har levet med fejlslagen integration i 40 år, hvor koncentrationen af nytilkomne blev for stor. Det har givet en voldsom udfordring med beskæftigelse, uddannelse og kriminalitet. Det skal vi have ryddet op i. Men det afhænger af, at vi ikke gentager fortidens dumheder, og at vi undgår for stor tilstrømning«.

Det siger Herlevs socialdemokratiske borgmester Thomas Gyldal Petersen efter flere partifælles udfald mod den udlændinge- og integrationspolitik, der føres under Mette Frederiksens ledelse.

Partiafdelinger i flere kredse har vendt sig mod hjemsendelser af syrere til de egne af landet, hvor krigen mod Islamisk Stat er slut. Flere finder den generelle udlændingepolitik for hård. Og nogle har endda meldt sig ud af partiet i utilfredshed med linjen.

Situationen har ifølge Politikens oplysninger ført til, at statsminister Mette Frederiksen benyttede partiets første normale gruppemøde til at give en opsang til partifællerne, der efter hendes mening ikke giver Rasmus Stoklund og Mattias Tesfaye tilstrækkelig opbakning.