Hvert fjerde barn i kriminævn har anden etnisk baggrund

En 14-årig dreng.

Det er den typiske ungdomsforbryder, der er blevet stillet for en dommer i Ungdomskriminalitetsnævnet.

I hvert fald ifølge data fra nævnet, som mandag er blevet offentliggjort i en delevaluering. Her viser statistikkerne, at 84 procent af de børn og unge mellem 10 og 17 år, der er blevet stillet for nævnet, er drenge.

Størstedelen af de kriminelle børn og unge har dansk oprindelse, men særligt blandt de 10-14-årige er der en overrepræsentation af efterkommere fra ikkevestlige lande, lyder det i rapportens konklusioner.

Her udgør efterkommere med familiære rødder i ikkevestlige lande 29 procent - altså knap hver tredje af dem. For de unge mellem 15 og 17 år drejer det sig om godt hver femte af dem - 21 procent.

Til sammenligning er det generelt i befolkningen kun seks procent af de 10-14-årige, der har familiære rødder i et ikkevestligt land.

Om nævnet

Læs om nævnet og dets rolle her: Ikke alle unge, der begår hård kriminalitet, skal for nævnet. Det skal de, hvis flere faktorer gør børnene særligt udsatte for at ende i ’den hårde kerne’.

Det afgøres blandt andet af, om kriminaliteten begås i en tidlig alder, om man bor i et belastet boligområde, om man har misbrugsproblemer eller højt fravær i skolen.

Justitsministeriet vurderede forud for nævnets oprettelse, at omkring 850 børn om året vil være i målgruppen. 400 af dem er mellem 10-14 år.

I nævnet sidder en dommer, en repræsentant fra politiet samt en repræsentant fra kommunen. Ved børn mellem 10-14 år er der også en børnesagkyndig til stede.

Nævnet kan give forskellige påbud.

Det kan give en straksreaktion. Det kan være, at barnet skal rydde op efter hærværk, vaske brandbiler eller gøre rent i den lokale boligforening.

Det kan fastsætte forbedringsforløb, der kan være i op til fire år. Forløbene skræddersys den enkelte og kan eksempelvis indebære misbrugsbehandling eller krav om færdiggørelse af folkeskolen.

I alvorlige sager kan børn anbringes uden for hjemmet på åbne, delvist lukkede eller sikrede døgninstitutioner.

Gennemføres påbud ikke, indgår det i en ny sag.

Afgørelser i nævnet er bindende, og kommunerne er ansvarlige for, at de håndhæves. Kilde: Justitsministeriet.

Dertil kommer, at cirka hver 10. af de unge kriminelle er indvandrere fra et ikkevestligt land.

Tallene vækker bekymring hos justitsminister Nick Hækkerup (S).

»Det er alarmerende, at så stor en andel af de unge har anden etnisk baggrund end dansk«, udtaler Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Behandler sager med børn og unge fra 10 til 17 år

I alt 1025 børn og unge har fået deres sag for ved Ungdomskriminalitetsnævnet siden nævnets oprettelse 1. januar 2019 og frem til august 2020. Især sager om vold er kommet for ved nævnet.

Det er ikke oplyst, hvor mange sager der har været for nævnet siden.

Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet efter en aftale med den daværende VLAK-regering samt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Det behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år begår kriminalitet og består af en dommer, en kommunalt ansat og en ansat i politiet.

Børn under 15 år kan stadig ikke straffes, og derfor er nævnets rolle at igangsætte forbedringsforløb og eventuelt uddele sanktioner som for eksempel anbringelse på en sikret institution.

Delevalueringen er den første af i alt seks. Den har haft fokus på selve nævnsmøderne, og rapporten viser, at nævnsmedlemmer på tværs af faggrupper ser nævnet som relevant og meningsfuldt.

