Samlet lægestand siger fra over for politisk »utålmodighedsvaccine«

De væsentligste lægefaglige organer sender nu et utvetydigt signal til Christiansborg: Skrot jeres tilvalgsordning, før I gør raske unge mennesker fortræd.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, skriver i en leder i Ugeskrift for Læger, at ordningen primært er relevant for yngre borgere, som ikke risikerer et alvorligt forløb fra covid-19, og derfor er der en reel risiko for at gøre mere skade end gavn hos patienter, der ønsker en frivillig forlomme i vaccinekøen.

»Grundlæggende er det vanskeligt at se, hvordan man som læge kan stå fagligt på mål for at tilbyde en vaccine, som øger risikoen for alvorlig skade – ikke mindst når den enkelte borger trods alt har udsigt til at få tilbudt en anden og mere sikker vaccine inden for et par måneder. Det er også værd at bemærke, at det i en ny bekendtgørelse fra sundhedsministeren står helt klart, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler tilvalgsordningen«, skriver Camilla Rathcke fra den faglige organisation, der repræsenterer landets læger.