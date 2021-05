Lobbyister gav penge til V-profiler i strid med branchens regler

To markante lobbyister med fortid som spindoktorer har doneret større kontante beløb til flere Venstre-profiler, selv om det er et brud på et branchekodeks, som skal sikre ordentlig, ærlig og god lobbyisme.

Forud for det seneste folketingsvalg overførte public affairs-bureauet Arnfeldt & Co. to beløb på over 20.900 kroner til henholdsvis Kristian Jensens og Troels Lund Poulsens valgkampe. Ved valget forinden betalte lobbyisten Carsten Mai over 20.000 kroner til en ukendt Venstre-kandidat, som stillede op i det midtjyske. Det fremgår af en aktindsigt, som Politiken har fået.

Direktør i brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation Tine Aurvig-Huggenberger vurderer, at det er i strid med et kodeks, som hendes medlemmer og Dansk Industri bekender sig til. Hun mener, at det er et problem, fordi der kan opstå en forventning om, at politikeren af den grund arbejder for lobbyistens sag. Og fordi der kan opstå tvivl om, hvorvidt pengene reelt kommer fra en kunde, som ikke ønsker sit navn frem i offentligheden.

Kresten Schultz-Jørgensen, der er direktør i rådgivningsfirmaet Oxymoron Communications og tidligere formand for Public Relations Branchen, mener, at partistøtte fra lobbyist til politiker strider mod danske og internationale standarder for god lobbyisme: