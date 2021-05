»Vi risikerer, at vi inden for fem til syv dage skal lukke Frederiksberg ned«

De kommende fem-syv dage bliver afgørende for, om indbyggerne på Frederiksberg skal ud i en lokal nedlukning. Coronasmitten i den befolkningstætte kommune har de seneste dage gået steget og steget - og med en fart, der giver grund til uro, ikke mindst i borgmesterkontoret.

Frederiksberg er nu den kommune i landet, der har den højeste smitte per 100.000 indbyggere. (Se udviklingen på Frederiksberg de seneste dage i grafik i bunden af denne artikel).

Hvis en kommune når op over 250 smittede per 100.000 indbyggere, står kommunen over for en automatisk nedlukning, som reglerne er i dag. I dag, onsdag, ligger det såkaldte incidenstal for Frederiksberg på 200.

Det er en nærmest skizofren oplevelse, forklarer borgmester Simon Aggesen (C).