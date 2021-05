Lang ventetid ved domstolene giver milde straffe

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når dommerne hos Retten i Kolding svinger hammeren, må de i mere end hver tiende sag slå en smule blødere, end lovgivningen normalt tilsiger.

Det skriver mediet AdvokatWatch.

For første gang har byretten ført statistik over, hvor mange sager der trækker så meget ud, at det fører til, at straffen nedsættes eller helt bortfalder.

Fra januar til maj i år var det tilfældet i 11 procent af dommene.

»Umiddelbart synes jeg, det er et højt tal«, siger Henrik Gjørup, retspræsident ved Retten i Kolding, til AdvokatWatch.

I straffelovens paragraf 82 lyder det, at det er en formildende omstændighed, hvis en straffesag ’ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden det kan bebrejdes gerningsmanden’.

Hidtil har domstolene ikke haft konkret viden om, hvor mange sager der er påvirket af paragraffen. Derfor er der heller ikke historisk data, der kan sige noget om udviklingen.

Men ifølge Henrik Gjørup er brugen af strafnedsættelse stigende.

»Jeg er ikke overrasket, for det stemmer ret godt overens med det, jeg hører fra dommerne«, siger Henrik Gjørup.

Øget brug af strafnedsættelse

Årsagen til den øgede brug af strafnedsættelse, hvor bøder typisk bortfalder eller ubetingede fængselsdomme bliver gjort betingede, er ifølge retspræsidenten, at sagsbehandlingstiderne stiger.

Senest har Danmarks Domstoles årsrapport for 2020 blandt andet vist, at antallet af verserende sager ved retterne er steget med 40 procent i løbet af fem år.

Eneste løsning på problemet er ifølge Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg at styrke domstolenes økonomi mærkbart.

»Det er et ressourcespørgsmål, som politiforliget slet ikke løser, fordi domstolene ender som flaskehalse i systemet, siger dommerformanden til AdvokatWatch.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Han har dog tidligere gentagne gange været ude med et budskab om, at han muligvis vil overveje at tilføre domstolene flere ressourcer.

ritzau