To unge fængslet for at skyde med hardball-pistol fra bil

Flere borgere i Helsingør og Humlebæk blev torsdag i sidste uge skudt af en hardball-pistol fra en forbipasserende bil.

Nu mener Nordsjællands Politi at have fundet to gerningsmænd i sagen. Politiet oplyser fredag, at det har anholdt to mænd på henholdsvis 19 og 21 år.

Ved et grundlovsforhør i Retten i Helsingør er de blevet varetægtsfængslet i to uger. De nægter sig skyldige og overvejer, om de vil kære afgørelsen til landsretten.

Hvad de ellers har forklaret er offentligheden foreløbig afskåret fra at få at vide, da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

Torsdag eftermiddag i sidste uge kom de første anmeldelser fra nogle borgere om, at de var blevet beskudt med en hardball-pistol fra en forbipasserende bil. En hardball-pistol er ikke en rigtig pistol, men skyder med plastikkugler.

Der blev skudt mod en 15-årig ung mand fra Snekkersten ved Vestervang Kirke, en 27-årig lokal mand på Gurrevej og efter en 72-årig mand, som beskar planter i sin forhave på Gurrevej.

Ramt på bagdelen af skud

En 30-årig mand fra Helsingør anmeldte også, at der var blevet skudt hul i hans bagrude, da han kom kørende ved pantstationen på Prøvestensvej.

I Humlebæk blev en 21-årig kvinde fra Helsingør ramt på bagdelen af tre skud, da hun cyklede af Fredensborgvej, og en 37-årig mand fra København blev beskudt, da han ventede på toget på Humlebæk Station.

Senere torsdag aften blev en 45-årig mand fra Humlebæk ramt på armen og ryggen af flere hardball-skud, da han gik ad Humlebæk Strandvej, ligesom en 15-årig ung mand fra Søborg blev beskudt flere gange med en hardball-pistol fra en bil, der kørte rundt ved Snekkersten Havn.

Flere af borgerne har ifølge politiet forklaret, at skuddene fra hardball-pistolen kom fra en større sølvfarvet bil.

De beskrev en gerningsmand som værende cirka 20 år, østeuropæisk af udseende, lys i huden, klippet skaldet i siderne og med kort mørkt hår oven på hovedet, iført grå t-shirt.

ritzau