Ny udvikling i spionsagen: Chef i FE mistænkes for dokumentfalsk

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i al hemmelighed hjemsendt endnu en ledende ansat i sagen om spionvæsenets omstridte samarbejde med USA’s overvågningstjeneste NSA.

Det drejer sig om chefen for FE’s interne sikkerhed, som mistænkes for at have begået dokumentfalsk for at dække over sin egen rolle i affæren, der senest har vakt international forargelse efter DR’s afsløring om den angivelige aflytning af blandt andre Tysklands kansler Angela Merkel.