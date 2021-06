Borgere på Sydfyn opfordres til at blive inden døre: Brand i værftsbygninger udvikler giftig røg

Der er udbrudt en voldsom brand i flere værftsbygninger i Faaborg. Branden udvikler giftig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Borgere i Faaborg, der befinder sig syd for Kildetoften og syd for Bjernevej, opfordres til at blive inden døre og lukke for ventilation.

Det oplyser Fyns Politi i en beredskabsmeddelelse.

Værftsbygningerne ligger på Værtsvej 7 i Faaborg.

Politiet opfordrer til at borgere viderebringer denne meddelelse til andre i området.

Hvis man følger sig utilpas efter at have indåndet røgen, skal man kontakte læge på telefon nummer 1813 eller i alvorlig tilfælde ringe 112. Operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou skriver på Twitter, at Beredskabsstyrelsen Sydjylland er omdirigeret til Faaborg. Det er 12 brandfolk med vogne.

Han skriver videre, at et dronehold fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland også er indsat.

ritzau