Vennerne viste deres sande ansigt under corona. Derfor har Ronja sagt farvel til flere af dem

Forskellige holdninger til corona har for nogle skabt konflikter i vennerelationerne. Måske i en sådan grad, at vi ikke længere ser hinanden som dem, vi var før pandemien. For Ronja Danekilde Godtfredsen har det resulteret i den ultimative konsekvens - nemlig at sige farvel til en række venskaber.