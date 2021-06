32.579 kroner eller 42.800 kroner? Midt i strejken er sygeplejerskernes løn under lup

Hvad tjener en sygeplejerske? Det kommer an på, hvem du spørger. Forskellige måder at regne lønnen ud på stiller sygeplejerskernes løn i hvert sit lys. For er det rimeligt at sammenligne sygeplejerskens løn med skolelærerens, når kun den ene arbejder om natten? Her er de vigtigste tal at forstå.