Politi evakuerer borgere ved Middelfart Rådhus

Politiet evakuerer fredag formiddag beboere i en radius af 100 meter fra Middelfart Rådhus efter et indbrud.

Sprængstofeksperter er sendt til stedet.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Tidligt fredag morgen oplyste politiet, at en mand var brudt ind på rådhuset og havde antændt noget, som formentlig var fyrværkeri.

»Evakueringen sker af hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed. Vi anmoder derfor om at følge politiets anvisninger«, skriver Fyns Politi.

Der er oprettet et evakueringscenter for de berørte borgere på Kulturøen i Middelfart.

Tilsyneladende er gerningsmanden stadig til stede på rådhuset.

»Der er iværksat en større politimæssig indsats omkring bygningen, som gør, at den formodede gerningsmand er rammet ind af politiet«, skrev politikredsen i en pressemeddelelse tidligere fredag formiddag.

Samtidig oplyste Fyns Politi, at sprængstofhunde og Forsvarets sprængstofeksperter var blevet tilkaldt.

Eksperterne skal sikre, at der ikke er yderligere eksplosive stoffer - ud over det fyrværkeri, der allerede er affyret - i bygningen.

»Derefter skal bygningen gennemgås minutiøst for at sikre, at der ikke er risiko for, at der kan opstå en farlig situation«, skriver politiet.

Klokken 10.30 er sprængstofeksperterne fremme ved rådhuset. De skal sprænge en dør ind til rådhuset. Der er ifølge politiet ingen fare på færde.

Billeder fra stedet viser, at en rullemarie, der er en robot, der bruges til at uskadeliggøre blandt andet bomber og ammunition, er til stede foran rådhuset, hvor en dør er blevet smadret.

Det er uvist, om robotten har ødelagt døren.

Alle indfaldsveje til rådhuset et spærret på grund af politiets arbejde.

