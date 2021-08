Sygeplejersker har haft fokus på lønstigninger til de erfarne kollegaer

De har haft muligheden. Men de har valgt ikke at gøre det.

De danske sygeplejersker er utilfredse med deres grundløn, som for en nyuddannet sygeplejerske ligger på lige over 25.000 kroner om måneden. Alligevel har sygeplejerskernes forbund, Dansk Sygeplejeråd, ikke forhandlet forbedringer af grundlønnen hjem siden 2008.

Det er et valg, sygeplejerskerne selv har foretaget. Det erkender formand Grete Christensen, som begrunder valget med, at det ved samtlige overenskomstforhandlinger siden 2008 har »været for dyrt«, at satse på forbedringer af grundlønnen. I stedet har man satset på at forbedre tillæg til sygeplejersker med særlige specialer eller med en vis anciennitet.