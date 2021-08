Det får de: Sådan ender sygeplejerskernes strejke

Sygeplejerskerne tabte. Onsdag meddelte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at regeringen nu griber ind i konflikten mellem sygeplejersker og regioner for at ende en strejke, der har stået på siden 19. juni. Det kommer med al sandsynlighed til at ske, uden sygeplejerskerne får så meget som en krone ekstra.

Den såkaldte mæglingsliste ser ud til at blive vedtaget ved lov, og dermed bestemmer regeringen, at sygeplejerskerne skal have en overenskomst, som to ud af de tre sygeplejersker, der valgte at stemme, ellers stemte nej til i juni.

Overenskomsten betyder blandt andet, at lønnen kommer til at stige med samlet 5,02 procent over de næste tre år. Og at der kommer en lønkomité, der skal se på eventuel uligeløn i den offentlige sektor.