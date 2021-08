Aktivister på sociale medier havde et stort ansvar for sygeplejerskernes nej. Nu vil fagbevægelsen lære af forløbet

Tømmermændene har meldt sig i fagbevægelsen efter den 10 uger lange strejke, som regeringen og et folketingsflertal fredag fik sat en stopper for. For hvordan kunne det komme dertil, at en færdigforhandlet løsning med bred opbakning fra alle andre forbund og faggrupper, blev forkastet to gange af frustrerede sygeplejersker langt væk fra Dansk Sygeplejeråds ledelse?

Bredt anerkendt er det, at modstanden mod forhandlingsresultatet spredte sig på de sociale medier. Blandt andet har protesterne blomstret i Facebook-gruppen ’Sygeplejersker er mere værd’, der tæller 22.000 medlemmer.