Ordblindhed gjorde arbejdet som kranchauffør svært for Martin Gregersen. Men så fik hans chef en god idé

Martin Gregersen er 31 år og har i 4 år arbejdet som kranchauffør i Gilleleje hos entreprenørfirmaet Nordkysten, der graver kabler ned og udfører entreprenørarbejde på det meste af Sjælland.

»Det er drømmejobbet. Frihed under ansvar«, siger han.

Men Martin Gregersen har altid haft svært ved at læse og skrive, og det kunne gøre arbejdsdagen lidt mere besværlig for ham, når han skulle læse køresedler og udfylde rapporter om dagens arbejde. Nogle gange måtte han ringe hjem til chefen for at få hjælp.