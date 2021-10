For snart to måneder siden faldt Venstre-politikeren Søren Gade i søvn med »en tåre i øjenkrogen«.

Anledningen var et bryllup, hvor han havde fulgt sin yngste datter, Mette, op ad kirkegulvet. En »stor og glædelig« dag. Men også en dag med »blandede følelser«, fordi datteren nu officielt har en »dejlig ung mand«, hvorfor hendes far har tænkt over, at en slags ring er sluttet – at hans rolle som »opdrageren og beskytteren« nu er forbi.