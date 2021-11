26-årig ville slå tilfældige ihjel ifølge PET-agent. Nu skal han 10 år i fængsel for forsøg på terror

En 26-årig mand er onsdag i Københavns Byret blevet idømt 10 års fængsel for forsøg på terror, efter at han købte våben og ammunition af en PET-agent. Hans 27-årige kammerat er idømt to år og ni måneders fængsel for overtrædelse af våbenlovgivningen, fordi han gav den 26-årige pengene til våbenkøbet. Han fik desuden en advarsel om udvisning.

11. december 2019 mødtes den 26-årige med en mand ved indkøbscenteret Field’s i København for at købe to pistoler og lyddæmpere samt 100 patroner. Men sælgeren viste sig at være en PET-agent og i stedet for at få våben og ammunition blev den 26-årige anholdt.

Fakta Stor politiaktion Den store politiaktion 11. december 2019 har ikke kun ført til 10 års fængsel til en 26-årig mand for forsøg på terror. Omkring 20 personer blev anholdt. Flere af dem er løsladt igen, men foruden de to mænd, der blev dømt onsdag, blev der rejst tiltale mod fire andre personer i to terrorsager. Sag om støtte til Islamisk Stat: 18. marts 2021 blev en 31-årig mand med gambisk baggrund idømt to års fængsel og udvisning for bestandigt ved Retten i Odense for at støtte Islamisk Stat ved blandt andet at have rådgivet tilhængere af bevægelsen. Sag om fremstilling af bomber: To 23-årige mænd samt en 39-årig kvinde er tiltalt for forsøg på terror ved at anskaffe sig kemikalier og materialer til at fremstille en eller flere bomber. Sagen mod dem gik i gang for to uger siden, og dommen ventes at falde i slutningen af januar.

Kvinden er også tiltalt for at have finansieret en terrorvirksomhed ved at have overført penge via en mellemmand til personer, der var tilknyttet den militante bevægelse Islamisk Stat. Kilder: Ritzau og oplysninger fra retssager. Vis mere

PET-agenten, der kom i kontakt med den 26-årige på nettet, forklarede i retten, at den 26-årige ville slå tilfældige mennesker ihjel. Han ville have så mange kugler som muligt og lyddæmpere, så han kunne fortsætte så længe som muligt uden at blive opdaget, fortalte politiagenten.

Pengene til våbnene fik den 26-årige dagen før mødet ved Field’s af sin et år ældre kammerat. Anklagemyndigheden ville derfor have den 27-årig dømt for medvirken til forsøg på terror. Men dommere og nævninger fandt det ikke bevist, at den 27-årige var radikaliseret eller kendte til sin vens planer og valgte at frifinde ham. Han blev dog dømt for at give vennen penge til skydevåben.

Den 26-årige ankede på stedet dommen til Østre Landsret, mens den 27-årige valgte at tage betænkningstid.

