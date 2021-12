Ny undersøgelse afslører »betydelig gruppe af især yngre mænd, der har meget problematiske holdninger til voldtægt«

Hvis en kvinde ikke siger ’nej’ til sex, kan hun ikke senere komme og anklage manden for voldtægt.

Det mener hver femte i alderen 16-30 år, viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet ifølge Det Kriminalpræventive Råd.

Sarah van Mastrigt, som er kriminolog og lektor på Aarhus Universitet, påpeger, at der generelt er en lav accept af de fleste voldtægtsmyter - som for eksempel ovennævnte - blandt de adspurgte unge.

»Men der er en betydelig gruppe af især yngre mænd, der har meget problematiske holdninger til voldtægt«, siger hun i pressemeddelelsen.

Blandt gruppen mener hver femte, at ’hvis en mand er fuld, kan det hænde, at han voldtager nogen uden at have intention om det’.

Undersøgelsen viser også, at næsten hver anden mand i aldersgruppen 16-20 år mener, at ’voldtægtsbeskyldninger ofte bruges som hævn mod mænd’.

Jonas Mannov, som er analytiker ved Det Kriminalpræventive Råd, peger på, at international forskning viser, at mænd, der har disse holdninger, er mere tilbøjelige til at begå seksuelle overgreb.

»Det her kalder på en bedre seksualundervisning end den, vi har på nuværende tidspunkt. Når de her resultater er, som de er, så er der noget, vi ikke er lykkedes med«, siger han til Ritzau.

»Vi skal måske også have bedre seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, hvor det her tema er meget relevant«.

Karina Lorentzen, som er retsordfører for SF, kalder det ’vanvittigt’, at så mange unge mænd mener, at falske voldtægtsbeskyldninger i høj grad bruges som hævn mod mænd.

»Det er jo ret vanvittigt, når man ser på, hvor få falske anmeldelser der er. Det er jo en myte, der er helt ubegrundet«, skriver hun i en kommentar til Ritzau.

Hun er enig i Det Kriminalpræventive Råds forslag om at sætte problemet under luppen i seksualundervisningen.

»Det er ganske alvorlige myter blandt en del af de unge mænd, og det er ikke svært at forestille sig, at det kan føre til voldtægt, hvis det er sådan, man opfatter verden«.

»Det kalder på en ganske massiv uddannelse i samtykkelovens konsekvenser«, skriver hun.

ritzau