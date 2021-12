Støjbergs optræden efter dommen var med til at afgøre Enhedslistens holdning til hendes værdighed som medlem af Folketinget

»Det er et demokratisk problem, at vores grundlov er, som den er«, siger Enhedslistens retsordfører, efter at partiet har besluttet at erklære Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget.