Eksperter: Claus Hjort afslørede meget dårligt bevarede statshemmeligheder

Sagen mod den tidligere forsvarsminister for Venstre ser »svag« ud, vurderer professor i strafferet. Selv om Claus Hjort har bekræftet opsigtsvækkende viden, er der nemlig stor usikkerhed om, hvor hemmelig den viden reelt var. Og det har tidligere vist sig svært at dømme folk for at røbe hemmeligheder, som allerede er ude.