»De lever med risikoen for at skulle miste deres opholdstilladelse«

Syrere har de seneste år fået midlertidigt ophold i Danmark på den betingelse, at de hurtigst muligt skulle vende hjem igen. Men Flygtningenævnet omgør i stor stil Udlændingestyrelsens inddragelser, ofte med bedre betingelser for at blive i landet. Situationen skaber stor usikkerhed for syrerne.