Pyh, håndboldkampen er reddet: 4.200 husstande i København har fået strømmen tilbage

Gennem snart et par årtier har singer-songwriter Tina Dickow sunget med sit helt eget næb centralt placeret på den moderne danske musikscene. Men det er jo ikke bare hendes kunstneriske udtryk, der er særegent.

Den nu 41-årige sangkunstner er også særlig, fordi hun var en af de første danske popmusikere, der brød igennem til et bredt publikum, primært ved egne kræfter og ikke så meget i kraft af et pladeselskabs kommercielle muskulatur.

Skæbnen ville nemlig, at Dickow modnedes menneskeligt og musikalsk netop i de år, hvor ny teknologi fik den gamle musikindustri til at bryde sammen, og -kulturen inden for musiklivet spirede.

Tidligt lærte Dickow, at hvis hun ville være sanger, sangskriver, musiker, komponist i den fagre ny musikverden, måtte hun også samtidig lære at beherske fag som lydteknik, , film og foto, pr. I det hele taget lære at begå sig som selvstændig erhvervsdrivende i ind- og udland.