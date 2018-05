Trafikplan blev en succes: Gent greb ind mod biltrafikken og fik fred i gaderne

Erik Hjulmand er mangeårig formand for Cyklistforbundets københavnerafdeling. Han ser gode takter i Gents mobilitetsplan med et forbehold: »Man kan ikke altid overføre en god løsning fra en by til en anden. Der er altid bymæssige vilkår, som er forskellige. Men København har til en vis grad brugt nogle af virkemidlerne«.

»Man kan se det på Nørrebro, hvor der allerede er lavet noget, der smager lidt af det. Formelt kan man ikke gennemkøre bydelen«, forklarer han med henvisning til, at der er et gennemkørselsforbud i blandt andet Stengade, omend det langt fra overholdes af alle bilister

»Kan man overføre det princip til andre bykvarterer og ikke mindst middelalderbyen vil det være fint«.

PLADS TIL BILERNE I KØBENHAVN Siden 2004 er mængden af biler ejet af københavnere steget fra ca. 90.000 til 120.000. Der er cirka 125.600 offentlige p-pladser i København, heraf 52.000 i betalingsområdet. Dertil kommer ca. 70.000 private p-pladser - 5.600 af dem i p-huse med offentlig adgang og med en belægningsgrad på ca. 60-70 pct. I gennemsnit søger bilister efter en p-plads i 1 minut og 50 sekunder. Afstanden fra parkeringen til slutdestinationen er i gennemsnit på 160 meter. En undersøgelse viser, at hver fjerde bil på Vesterbro og Østerbro ikke blev flyttet fra mandag til fredag, men holdt hele tiden på samme plads. 65 pct. af de besøgende, der krydser den ydre kommunegrænse, har gratis parkering eller fast p-plads. Kilde: Udkastet til Københavns Kommunes parkeringsredegørelse 2018.

I København har teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) slået til lyd for markante forhøjelser af det, bilisterne skal betale for at stille deres biler på byens gader. Hvor det i dag kan koste ned til 100 kroner om måneden bør det koste fra 5.000 kroner og opefter, foreslår hun.

»Det opfatter jeg som et nødråb om at kunne gøre et eller andet for at få nedsat den unødige biltrafik i København og et udtryk for, at Københavns politikere ikke har de virkemidler, de kunne ønske for at regulere biltrafikken. Det, Gent har gjort, vil være bedre«, mener Erik Hjulmand.

FDM: Københavns bilister har væsentlige grunde til at tage bilen

Hos FDM advarer afdelingschef Torben Kudsk mod at kopiere den belgiske trafikplan.

»Det, man skal huske, er, at Gent er en provinsby. København er hovedstaden i Danmark. Der er en forskellig sammensætning af arbejdspladser«, mener han.

Man bliver nødt til at gøre noget ved biltrafikken, hvis man vil gøre noget godt for dem, der bor i kommunen. Mikael Colville-Andersen

»Dem, der kører bil i København har mere væsentlige grunde til det end i Gent, hvor cyklen ikke er på lystavlen som transportmiddel. Der er en tendens i Danmark til, at dem, der gerne vil hæmme biltrafikken vil gøre det svært at køre bil og mener, at så må folk selv forstå, at de må cykle«.