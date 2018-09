Frank Jensen om forlig uden Enhedslisten og Alternativet: Man vælger selv om man vil være med De borgerlige partiers indflydelse på budgetaftalen har ført til bedre forhold for erhvervslivet, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Efter et dramatisk forløb, hvor den røde blok er blevet sprængt på grund af uenighed om bebyggelsen af Amager Fælled, taler overborgmester Frank Jensen (S) om, »at tage ansvar for væksten« og for byens »behov for nye boliger«.

»I kommunalpolitik er det sådan, at man selv vælger, om man vil være med eller ikke være med. Det er ikke som på Christiansborg, hvor det er en fasttømret blok. Det her er mit niende budget, og jeg har lavet brede politiske forlig hen over midten, både til venstre og til højre for Socialdemokratiet«, siger Frank Jensen.

Budgetaftalen for 2019 er indgået med Radikale Venstre, SF, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, efter både Enhedslisten og Alternativet valgte at gå.

Bedre erhvervsvilkår sikret af de borgerlige

Frank Jensen vil ikke gå så langt som at sige, at det er blevet et blåt budgetforlig, men holder sig til, at »det er en fin farvepalette«, som viser, at der er syv partier bag.

Han fremhæver dog som et blåt aftryk, at budgetaftalen gør det lettere at drive erhverv i byen.

»Jeg vil gerne, at København bliver en bedre by at drive erhverv i, og det er noget, som den blå side har meget fokus på. Det ville have været vanskeligt at få gennemført de store erhvervstiltag, hvis Enhedslisten havde været med«, siger Frank Jensen.

Han forklarer, at alle de 37 anbefalinger fra den task force, der var nedsat til at se på bedre erhvervsvilkår, bliver realiseret i budgettet.

Gebyrlettelser og vækstmuligheder

Det er også erhvervslivets vækstmuligheder, beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V) fremhæver som et borgerligt-liberalt aftryk i aftalen.

Liberal Alliance fremhæver, at der over de næste fire år vil være en gebyrlettelse på over 182 millioner kroner. Blandt andet ved at byggesagsgebyret afskaffes.

I pressemeddelelsen om forliget fremhæver Jakob Næsager, som er gruppeformand for Konservative, at der skal bygges tre nye skoler, planlægges en ny svømmehal, og at havnebusserne får længere ruter og flere stoppesteder.

Rød blok er ikke død

Frank Jensen afviser, at den rød-grønne blok i København er død.

»Bestemt ikke. Den har sin styrke, når partierne vælger at benytte den. Enhedslisten valgte ikke at være med i denne budgetaftale, men det betyder ikke, at de ikke kan vende tilbage i denne valgperiode. De må beslutte, hvad deres mange mandater skal bruges til, og om det alene skal være Amager Fælled, som skal bestemme, hvad Enhedslisten skal lave på rådhuset«.

Overborgmesteren håber, at balladen om Amager Fælled nu stopper, selv om der allerede nu er debat om den nye beslutning.

»Jeg tror, at debatten nu vil være mere fokuseret på, hvordan det som skal bygges, skal placeres, og hvordan biodiversiteten skal sikres«.

I budgetaftalen er Frank Jensen selv gladest for, forbedringer i den »borgernære velfærd« og for tiltag, som skal forbedre luftkvaliteten i hovedstaden.