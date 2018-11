Byggeplanerne på Værnedamsvej skrottes: »Det er en ommer« By-og Miljøudvalget på Frederiksberg Rådhus besluttede mandag aften at droppe de eksisterende og af beboerne kritiserede byggeplaner på Værnedamsvej. Nu skal kommunens By-og Miljøforvaltning komme med nyt bud på, hvordan der skal bygges på grunden.

Det blev et nej fra By-og Miljøudvalg, der mandag aften forkastede de eksisterende planer for byggeriet på en af Frederiksbergs nok mest omdiskuterede byggegrunde - nemlig grunden ved Den Franske Skole på Værnedamsvej.

Ifølge Konservatives Nikolaj Bøgh var det et enstemmigt By-og Miljøudvalg, der stemte imod den nu skrottede plan for byggeriet på grunden ved skolen. I Konservativt Folkeparti var der ingen tvivl om, at det skulle være et nej:

»I den konservative gruppe har vi drøftet det meget indgående, og vi var meget enige om, at det gik i den forkerte retning for Frederiksberg. Det var for meget byggeri inde i baggården, og planerne tog ikke hensyn nok til de bevaringsværdige skolebygninger«, siger Nikolaj Bøgh.

Derfor er forvaltningen nu blevet bedt om at lave en ny startredegørelse, der ifølge Nikolaj Bøgh (K) skal ske på baggrund af udvalgets holdninger til byggeriet:

»Der skal være væsentligt mindre byggeri, man skal ikke bygge oven på de gamle bygninger, man skal tænke hele karreen mere sammen og gå i dialog med beboerne om at lave gårdsammenlægninger«, siger Nikolaj Bøgh.

Borgerne skal også bidrage

Med på mødet var også Enhedslistens byrådsmedlem Thyge Enevoldsen. Umiddelbart efter mødet fortalte han, at han på mødet også har henvist til, at man bør holde byggeriet inden for de i forvejen eksisterende rammer.



»Jeg opfordrede på mødet til, at man holder bebyggelsesprocenten på det niveau, man har nu. Jeg lagde desuden op til, at vi skal lægge op til gårdsanering, så vi kan få nogle fornuftige gårdmiljøer i området«, siger Thyge Enevoldsen.

Han har desuden en forhåbning om, at borgerne også har lyst til at bidrage til bydelens udvikling.

»Jeg håber, at beboerne er med på med gårdsaneringer at give deres bidrag til en mere grønt og lyst gårdmiljø«, siger Thyge Enevoldsen.

Socialdemokratiets Gunvor Wibroe fortæller, at hun i løbet af de seneste dage har modtaget adskillige henvendelser fra bekymrede borgere, og det er noget, Socialdemokratiet »tager alvorligt«:

»Vi kunne ikke se, at vi kunne stemme for forslaget. Den høje bebyggelsesprocent bekymrede os: det var alt for meget omkring Værnedamsvej, som er kendt for sine grønne oaser. Det ville gå imod hele den linje, vi arbejde for på Frederiksberg«, siger Gunvor Wibroe.

»Det er en ommer, og vi ser frem til en ny startredegørelse, der også kan glæde vores borgere«, fortsætter hun.