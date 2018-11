Spejlene på lastbilen sad ikke, som de skulle, da 32-årig cyklist blev dræbt i højresvingsulykke En højresvingsulykke kostede en cyklist livet i februar. Nu afslører anklageskriftet, at lastbilens spejle ikke opfyldt sikkerhedskravene i færdselsloven.

Da en cyklist i februar blev kørt ihjel af en lastbilchauffør, der skulle dreje til højre, var sidespejlene ikke indstillet korrekt.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden, Politiken har fået aktindsigt i. Her tiltales chaufføren for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at dreje uden den nødvendige agtpågivenhed. Manden kræves også dømt for uagtsomt manddrab.

HØJRESVINGSULYKKE Onsdag den 21. februar 2018 ved 13.30-tiden drejer en lastbil med anhænger til højre fra H. C. Andersens Boulevard ind på Hammerichsgade. Den rammer en 32-årig kvindelig cyklist, der bliver slået ihjel på stedet. Ulykken efterforskes af Københavns Politi, der foreløbig har sigtet chaufføren for uagtsomt manddrab.

Og så kræves han straffet for ikke at have sørget for at have det tilstrækkelige udsyn i sine sidespejl. Nærzonespejlet var fejlindstillet, så han ikke kunne se ret langt ud fra siden af sin tunge lastbil med hænger, da han manøvrerede den fra H. C. Andersens Boulevard ind på Hammerichsgade.

Det var en manøvre, der kom til at koste et menneskeliv: En 32-årig kvindelig cyklist blev kørt ned af manden den dag i februar.

Siden ulykken har krydset fået lagt ny asfalt, men Københavns Kommune udnyttede ikke muligheden til for eksempel at føre cykelstien helt frem til krydset. Der kom heller ikke cyklistsymboler eller en blå cykelbane på vejen for at skærpe bilisters og lastbilchaufførers opmærksomhed på de tohjulede trafikanter, da man var i gang med arbejdet.

Sagen ventes at komme for byretten i København i april.