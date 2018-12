Slagtergårdene: Københavns Kommune stopper ulovlig nedrivning af bevaringsværdig skorsten

Jens Peter Henningsen anerkender, at det var »forsmædeligt«, at der ikke kunne blive flertal for at opbygge et bymiljø i de eksisterende gamle bygninger, og at slaget på den måde er tabt.

»Men at man har gjort skorstenen bevaringsværdig, er trods alt for at bevare et ikon på en historisk periode af småindustri. Det skal vi da værne om«, siger han.

Han understreger, at gruppen, der har kæmpet for at bevare slagtergårdene, aldrig har grebet til selvtægt og besættelse af området og har respekteret de politiske spilleregler, men han er sikker på, at der vil blive holdt øje med bygherren de kommende dage for at sikre, at skorstenen ikke lider yderligere overlast.

Foto: Christel Ekelund Skorstenen inden den fik fjernet toppen.

Foto: Christel Ekelund Skorstenen inden den fik fjernet toppen.





Foto: Christel Ekelund Nedrivningen i gang...billedet er taget af en lokal beboer