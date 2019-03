Selvbyggere i Sydhavnen finder sidste øjebliks-våben i kampen mod kæmpe boligbyggeri

Inden for de næste par uger ser et flertal i Folketinget ud til at stemme for et lovforslag om at ophæve fredningen af tre grønne områder i København. Byggeri på de tre naturpletter, der ellers skulle være beskyttet mod bulldozerne, skal skaffe penge i kassen til kommunens og statens udviklingsselskab, By & Havn.

Men inden sidste udkald for Stejlepladsen i Sydhavnen, vandrehjemsgrunden på Amager Fælled og et område ved Selinevej på Kalvebod Fælled kaster modstandere nu et nyt argument ind i forsøg på at stoppe processen. De mener, at det er et brud mod EU’s regler om statsstøtte.

Den eksklusive adgang til de tre områder giver By & Havn en økonomisk fordel, som selskabet »ikke ville have opnået under sædvanlige markedsvilkår«, og dermed står selskabet stærkere i konkurrencen med andre virksomheder.

Afsenderen af notatet er Andelsboligforeningen BK87, en enklave af beboere i selvbyggede huse klos op ad Stejlepladsen, det fredede vildnis ved Fiskerhavnen, hvor det er planen at bygge 5.500 boliger.

Høring De er vrede En lang række organisationer og myndigheder samt over 80 private borgere har indsendt kritiske høringssvar til lovforlaget om at ophæve de tre fredninger. Danmarks Naturfredningsforening: »Det er åbenlyst i strid med miljøbeskyttelsesloven, at Folketinget overvejer at ophæve fredningen af tre områder i København, så kommunen kan tjene penge på salg«. Dansk Erhverv: »Det er ikke sædvane, at Folketinget alene ophæver fredninger, men at sådanne sager varetages af de relevante fredningsnævn. (...) Ved at bryde denne praksis skaber man usikkerhed omkring fredningsprocessen«. Friluftsrådet: »Friluftsrådet finder det ganske usædvanligt og uhørt, at eksisterende fredninger ophæves ved lov for at imødekomme et statsligt og kommunalt interessentskabs nødlidende økonomi«. Stejlepladsen i Sydhavnen er »et kulturhistorisk og rekreativt åndehul«, og det er »et stort tab for Københavns børn og voksne, hvis Stejlepladsen bliver bebygget«. Danmarks Fiskeriforening: »Lovændringen bliver en de facto-ekspropriation af et område, som betyder, at man ødelægger erhvervsgrundlaget for de to sidste bundgarnsfiskere i København«

Notatet er skrevet af Advokatfirmaet Energi & Miljø. Her siger advokat Asger Janfelt til Politiken, at By & Havn ikke kun er et offentligt ejet selskab, men også en kommerciel virksomhed, der på flere områder opererer i et marked. Derfor skal reglerne om statsstøtte respekteres.

Han peger på, at selv om pengene fra By & Havns aktiviteter skal gå til et offentligt formål, nemlig at bygge Københavns metro, har selskabet også flere helt kommercielle aktiviteter i konkurrence med andre, eksempelvis udlejning af ejendomme.

Affredningerne handler kun om at skaffe By & Havn en sum penge Asger Janfelt, advokat

Asger Janfelt peger på, at det ville være mindre problematisk at sløjfe de tre fredninger, hvis skinnerne til metrobyggeriet partout skulle ligge på de fredede områder.

»I så fald kunne politikerne påberåbe sig væsentlige samfundsinteresser, som opvejede de naturhensyn, der begrundede fredningerne. Men affredningen handler jo udelukkende om at skaffe By & Havn en sum penge. Det står meget tydeligt i bemærkningerne til lovforslaget«, siger Asger Janfelt.

Det kan være fordrejning

Professor ved Aarhus Universitet med speciale i blandt andet konkurrenceret Pernille Wegener Jessen udelukker ikke på forhånd, at der kan være tale om statsstøtte, som EU-Kommissionen kan ende med at kende ulovlig. Det kræver, at By & Havn kan regnes som en kommerciel virksomhed.

Men selv om en støtte gives til selskabets ikkeøkonomiske aktiviteter med byudvikling, er der risiko for, at dets generelle økonomi styrkes på grund af statens hjælpende hånd. Og så kan der være tale om såkaldt krydssubsidiering fra ikkekommercielle aktiviteter til kommercielle aktiviteter.

»I så fald kan der være tale om konkurrencefordrejning i forhold til andre EU-virksomheder, som driver udlejningsvirksomhed i eksempelvis Malmø«, siger Pernille Wegener Jessen.

Politisk panik

Årsagen til, at der sidste år blev indgået aftale på Københavns Rådhus om at give By & Havn ret til at rydde de tre naturområder, er, at et folkeligt oprør forhindrede et oprindeligt planlagt byggeri af 2.500 boliger på den såkaldte strandeng på Amager Fælled, som var ejet af By & Havn.