Tidligere overborgmester kalder kritik af By & Havn historieløs: »Så havde København ikke fået en metro«

Du er tidligere direktør i By & Havn, som Enhedslistens borgmesterkandidat i København, Line Barfod, tidligere på ugen kaldte »fuldstændig ødelæggende for byudviklingen«, fordi konstruktionen ifølge hende har tvunget kommunen til at sælge sine grunde for dyrt.

»Det er ikke nyt, at Enhedslisten er modstander af den model, der har givet byen en metro. Det har de, og forgængerne i VS, altid været. Det er historieløst, når Enhedslisten taler om kommunens grunde, for sagen er, at langt hovedparten af de arealer, som By & og Havn har udviklet, var statslige, indtil selskabet blev oprettet i 2007 og overtog dem. I Ørestad ejede staten 45 procent af grundene, mens kommunen ejede 55 procent, og alle havnearealerne i København var ejet af staten indtil 2007«.