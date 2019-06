Løkke opgiver at danne en rent borgerlig regering

Dagen før valget opgiver Lars Løkke Rasmussen (V) at danne en ren borgerlig regering.

Det siger han til TV 2 News.

»Hvis der bliver et blåt flertal i morgen, så føler jeg mig overbevist om, at det bliver et blåt flertal, der vil inkludere partier, som jeg ikke vil bøje mig ud efter. Alternativt er så, at der ikke bliver et blåt flertal, og så har vi så en situation med en socialdemokratisk statsministerkandidat, der skal bøje sig ud med den yderste venstrefløj, og ingen af delene er i Danmarks interesse«, siger Løkke.

»Derfor er jeg nået den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi, alle mine kræfter, al min kompetence og al min erfaring til at se, om ikke det er ladsiggørligt at samle en regering med ansvarlige, rutinerede partier henover midten. Der er brug for at bygge en bro«, fortsætter han.

Regeringen med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti gik ellers oprindeligt til valg på at fortsætte med Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Også da Løkke Rasmussen under valgkampen udgav sin meget omtalte bog, hvor han lufter tanker om en SV-regering, understregede han, at en borgerlig regering fortsat var hans førsteprioritet.

Men som valgkampen er skredet frem, »er det ikke nogen realistisk mulighed«, siger Løkke. Siden valgudskrivelsen har meningsmålingerne forudset en klar sejr til Mette Frederiksen.

Adspurgt, hvilke partier han forestiller sig, skal være en del af en regering henover midten, svarer han:

»Jeg udelukker ikke nogen på forhånd, bortset fra de yderste fløje på begge sider«.

Da Lars Løkke Rasmussen første gang nævnte muligheden for en SV-regering, blev han blankt afvist af S-formand Mette Frederiksen.

Til gengæld har Radikale Venstre været mere imødekommende. I dagens Jyllands-Posten kalder Martin Lidegaard, næstformand i folketingsgruppen, en SV-regering for et »drømmescenarie«.

I Dansk Folkeparti siger formand Kristian Thulesen Dahl, at det afgørende for ham er, hvorvidt en SV-regering vil basere sig på Radikale Venstre eller Dansk Folkeparti.

»Det er super fint at tale om et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, men det er klart, at som formand for Dansk Folkeparti er det en forudsætning for, at det vil være fornuftigt, at vi indgår i det samarbejde«, siger han til TV 2.

